Понад 238 мільйонів гривень перерахували великі платники податків до місцевих бюджетів у 2021 році Суспільство | 07-04-2021, 12:22 0 107



У січні-березні 2021 року великі підприємства, які перебувають на обслуговуванні в Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, перерахували до місцевих бюджетів понад 238 млн гривень.

Найбільш вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 169 млн гривень цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевих бюджетів 54 млн. гривень податку на прибуток підприємств, 6 млн гривень земельного податку, 6 млн гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 1,6 млн гривень, рентної плати за спеціальне використання води – 644 тис гривень.

