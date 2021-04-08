Важливо знати: в період карантину більшість питаннь з органами податкової служби можливо вирішити дистанційно Суспільство | 07-04-2021, 12:23 0 82

Шановні великі платники податків, у зв’язку з посиленням карантинних заходів, з метою профілактики, запобігання поширення та мінімізації інфікування коронавірусом Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків наполегливо рекомендує утриматися від відвідування органів податкової служби без нагальної потреби, особливо, якщо питання можливо вирішити дистанційно (онлайн або поштою).

Приймання усієї вхідної кореспонденції, у тому числі заяв на отримання послуг, здійснюється виключно електронною поштою на адресу: officevp.lv.office@tax.gov.ua, або через Електронний кабінет https://cabinet.tax.gov.ua/.

Нагадуємо, що кореспонденцію на адресу Західного міжрегіонального управління можна надсилати або засобами поштового зв’язку на адресу: 79026, м. Львів, вул. Стрийська,35.

Графік роботи на період карантину: з понеділка по четвер з 08:00 до 12:00 та з 12:45 до 17:00 (у п’ятницю до 15:45)

Заздалегідь просимо з розумінням поставитись до ситуації, що склалася, і просимо вибачення за можливі незручності! Будьте свідомими та зайвий раз не наражайте на небезпеку себе та оточення!

ВАЖЛИВО: якщо ви маєте симптоми ГРВІ (підвищена температура тіла, кашель, утруднене дихання тощо) або нещодавно контактували з хворими на COVID-19 просимо вас залишитися вдома та утриматися від відвідування податкових органів !

Просимо з розумінням поставитись до ситуації, приносимо вибачення за можливі незручності.

Довідково.

Обмежувальні заходи встановлено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».





