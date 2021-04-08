З початку 2021 року великі платники податків сплатили 102 мільйони гривень військового збору Суспільство | 07-04-2021, 12:24 0 115 Протягом трьох місяців 2021 року підприємства, які перебувають на обліку у Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, сплатили до державного бюджету 102 млн гривень військового збору, що на 28 млн гривень більше, ніж очікувалось.

Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України, нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.



