Великі платники Заходу сплатили 1,3 мільярди гривень ЄСВ та 225 мільйонів гривень ПДФО Суспільство | 07-04-2021, 12:30 0 89

У Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб за три місяці 2021 року. За словами в.о.начальника Ірини Короткової, з початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, надійшло 1,3 мільярди гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. У січні-березні 2021 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 225 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 169 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевих бюджетів Львівщини, а 56 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету. У І кварталі 2021 року Західним управлінням забезпечено приріст надходжень по податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 11 млн гривень або 105,3 відсотки.



