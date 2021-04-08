Коштовна панчоха Суспільство | 07-04-2021, 12:38 0 119



Працівники Галицької митниці знайшли понад три кілограми бурштину захованого в жіночу панчоху.

Учора,06.04.2021року, в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині-Медика» під час митного контролю транспортного засобу «Volkswagen Transporter» виявлено факт незаконного переміщення бурштину. Його намагався вивезти до Республіки Польщі громадянин України, 30 річний мешканець Львова, смугою руху «зелений коридор».

За результатами здійснення аналізу та оцінки ризиків було прийнято рішення про поглиблений огляд транспортного засобу в спеціально обладнаному боксі. Там, у передніх дверях автомобіля, за пластмасовою обшивкою, працівники митниці спільно з прикордонниками знайшли необроблене каміння жовто-коричневого кольору, різного діаметру. "Сонячне каміння" вагою понад три кілограми містилось у жіночих панчохах.

За цим фактом проінформовано правоохоронні органи. В діях громадянина вбачають ознаки порушення ст.240 прим. 1 Кримінального кодексу України.

