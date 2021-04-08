Роботодавець «пропонує» вам зареєструватися ФОПом? Суспільство | 07-04-2021, 13:28 0 91

Чи правомірно це? У чому ризики?





Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що на сьогодні законодавцем розглядається проект нормативного акту щодо унеможливлення підміни трудових відносин фіктивним підприємництвом.



Вимога про реєстрацію фізичною особою - підприємцем при працевлаштуванні – це не лише протиправно в плані «оптимізації» сплати податків підприємством, це значні ризики для такого працівника – ФОПа.



Як правило, роботодавець обіцяє взяти під свою відповідальність усі ризики та витрати, пов’язані з вашою підприємницькою діяльністю.



А це, зокрема, подання звітності та своєчасна сплата належних сум по єдиному податку та єдиному внеску, укладення угод.



Погоджуючись на приховування трудових відносин та реєструючись ФОПом ви втратите право на відпустки, будете позбавлені ряду соціальних гарантій передбачених трудовим законодавством, гарантій при звільненні, переведенні, вивільненні працівників, тощо.



Крім цього, співпраця з вами може бути припинена будь - коли, а ФОП може залишитися - отже, слід пам’ятати, що ФОП за своїми зобов’язаннями відповідає усім своїм майном.