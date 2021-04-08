НА КОРДОНІ В УКРАЇНЦЯ ВИЛУЧИЛИ МІКРОАВТОБУС ЧЕРЕЗ ПРИХОВАНИЙ БУРШТИН Суспільство | 07-04-2021, 13:41 0 93

(ВІДЕО) https://www.youtube.com/watch?v=asB2ymW54Eo&t=15s



Співробітники Держприкордонслужби продовжують реалізовувати системний комплекс заходів з протидії незаконному переміщенню через державний кордон України контрабандного каміння бурштину.

Учора в пункті пропуску «Шегині», що на українсько-польському кордоні, за інформацією оперативних співробітників Держприкордонслужби, прикордонники Львівського загону спільно з митниками зупинили для перевірки автомобіль марки «Фольксваген». Під час огляду правоохоронці виявили 3,2 кілограми каміння бурштину. Необроблене каміння різного розміру перевозив 30-річний громадянин України приховавши в конструктивних особливостях свого автомобіля, а саме - під обшивкою передніх дверцят.



Автомобіль та бурштин вилучено. Сума оцінки буде встановлена після проведення експертизи. До Нацполіції направлено повідомлення за ознаками ст. 204-1 ККУ «Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину». Наразі щодо правопорушника тривають заходи перевірки та притягнення до відповідальності.

