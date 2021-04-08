НА КОРДОНІ В УКРАЇНЦЯ ВИЛУЧИЛИ МІКРОАВТОБУС ЧЕРЕЗ ПРИХОВАНИЙ БУРШТИН...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 08/04/2021 Сьогодні у Львові вакцинували 520 осіб...>> Неонатології міської дитячої лікарні благодійники подарували життєво важливе медичне обладнання...>> Львів’ян закликають скористатись акцією «Кава у своє горня зі знижкою», аби мінімізувати кількість відходів...>> Голова Військового комітету НАТО залишив запис у Книзі почесних гостей Львова...>> Проєкти НУ «Львівська політехніка» перемогли на всеукраїнському конкурсі освітніх ініціатив...>> На вул. Пекарській тривають масштабні ремонтні роботи...>> Проект із роздільного збору та компостування органіки триває у Львові...>> «Зараз про припинення теплопостачання не йдеться», - І. Маруняк...>> У Львові судитимуть місцевого розповсюджувача психотропів...>> У І кварталі внесок Галицької митниці до держбюджету - майже 7,4 млрд. гривень...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Нігерії бойовики штурмували тюрму, втекли майже 2 тисячі в’язнів...
06-04-2021, 09:21  >>> 
Вбивство пенсіонера у Золочівському районі: підозрюваний знаходиться під вартою...
01-04-2021, 09:23  >>> 
Розпивання спиртного закінчилося вбивством...
30-03-2021, 11:21  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У Бразилії за добу від коронавірусу померли понад 4 тисячі людей...
07-04-2021, 09:16  >>> 
Україна 1-ша в Європі за поширенням COVID-19...
07-04-2021, 09:00  >>> 
Польща отримала майже 900 тисяч доз вакцини Pfizer...
06-04-2021, 09:39  >>> 

НА КОРДОНІ В УКРАЇНЦЯ ВИЛУЧИЛИ МІКРОАВТОБУС ЧЕРЕЗ ПРИХОВАНИЙ БУРШТИН

Суспільство | 07-04-2021, 13:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 93 93    

(ВІДЕО) https://www.youtube.com/watch?v=asB2ymW54Eo&t=15s

Співробітники Держприкордонслужби продовжують реалізовувати системний комплекс заходів з протидії незаконному переміщенню через державний кордон України контрабандного каміння бурштину.
Учора в пункті пропуску «Шегині», що на українсько-польському кордоні, за інформацією оперативних співробітників Держприкордонслужби, прикордонники Львівського загону спільно з митниками зупинили для перевірки автомобіль марки «Фольксваген». Під час огляду правоохоронці виявили 3,2 кілограми каміння бурштину. Необроблене каміння різного розміру перевозив 30-річний громадянин України приховавши в конструктивних особливостях свого автомобіля, а саме - під обшивкою передніх дверцят.

Автомобіль та бурштин вилучено. Сума оцінки буде встановлена після проведення експертизи. До Нацполіції направлено повідомлення за ознаками ст. 204-1 ККУ «Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину». Наразі щодо правопорушника тривають заходи перевірки та притягнення до відповідальності.
   Новини по темі: Суспільство
У І кварталі внесок Галицької митниці до держбюджету - майже 7,4 млрд. гривень...
07-04-2021, 18:19  >>> 
Не наражайте на небезпеку себе та оточення! Спілкуйтесь з податківцями онлайн...
07-04-2021, 17:21  >>> 
Збиткові комунальні підприємства обласної ради будуть ліквідовані, - Сергій Івах...
07-04-2021, 17:20  >>> 
ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ...
07-04-2021, 13:46  >>> 
НА КОРДОНІ В УКРАЇНЦЯ ВИЛУЧИЛИ МІКРОАВТОБУС ЧЕРЕЗ ПРИХОВАНИЙ БУРШТИН...
07-04-2021, 13:41  >>> 
Роботодавець «пропонує» вам зареєструватися ФОПом?...
07-04-2021, 13:28  >>> 
Коштовна панчоха...
07-04-2021, 12:38  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: контракт із Pfizer, стрілянина у поїзді...
07-04-2021, 09:21  >>> 
Головні новини неділі і ночі: вибори на Івано-Франківщині, план вакцинації...
05-04-2021, 09:40  >>> 
Головні новини четверга і ночі: реакція США на загострення на Донбасі, ситуація на окрузі №87...
02-04-2021, 09:29  >>> 
   ПолітикаПолітика
Посла обурило, що австрійська газета написала про "громадянську війну" в Україні...
07-04-2021, 09:03  >>> 
У німецьку армію почали призивати добровольців...
07-04-2021, 08:56  >>> 
Відставки уряду через провальну кампанію вакцинації вимагають у Боснії...
07-04-2021, 08:54  >>> 
   Діловий світДіловий світ
10 років суду: Google виграв справу про використання Java...
06-04-2021, 09:31  >>> 
Російські хакери викрали листи чиновників Держдепу США – Politico...
31-03-2021, 08:10  >>> 
АМКУ оштрафував компанії групи Коломойського на 4,7 млрд гривень...
31-03-2021, 08:06  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У І кварталі внесок Галицької митниці до держбюджету - майже 7,4 млрд. гривень...
07-04-2021, 18:19  >>> 
Не наражайте на небезпеку себе та оточення! Спілкуйтесь з податківцями онлайн...
07-04-2021, 17:21  >>> 
Збиткові комунальні підприємства обласної ради будуть ліквідовані, - Сергій Івах...
07-04-2021, 17:20  >>> 
   ВладаВлада
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
   КультураКультура
Призначили тимчасову директорку Українського культурного фонду...
01-04-2021, 09:11  >>> 
Помер відомий піаніст, володар 23 "Греммі" Чик Коріа...
12-02-2021, 08:37  >>> 
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько...
02-02-2021, 01:34  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:41 Сьогодні у Львові вакцинували 520 осіб
18:38 Неонатології міської дитячої лікарні благодійники подарували життєво важливе медичне обладнання
18:36 Львів’ян закликають скористатись акцією «Кава у своє горня зі знижкою», аби мінімізувати кількість відходів
18:34 Голова Військового комітету НАТО залишив запис у Книзі почесних гостей Львова
18:29 Проєкти НУ «Львівська політехніка» перемогли на всеукраїнському конкурсі освітніх ініціатив
18:27 На вул. Пекарській тривають масштабні ремонтні роботи
18:25 Проект із роздільного збору та компостування органіки триває у Львові
18:21 «Зараз про припинення теплопостачання не йдеться», - І. Маруняк
18:20 У Львові судитимуть місцевого розповсюджувача психотропів
18:19 У І кварталі внесок Галицької митниці до держбюджету - майже 7,4 млрд. гривень

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования