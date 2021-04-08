ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ Суспільство | 07-04-2021, 13:46 0 95



Ірина Короткова, в.о. начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про надходження до Державного бюджету протягом трьох місяців 2021 року:



«У січні-березні 2021 року великі платники податків, які обслуговуються в Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, перерахували до Загального фонду Державного бюджету 2,5 млрд гривень.

У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 1,5 млрд гривень. Так, платники податків забезпечили приріст надходжень в порівнянні з відповідним періодом 2020 року на суму 45 млн гривень. Слід зазначити, що з початку 2021 року суб’єктам господарювання Західного регіону відшкодовано з Державного бюджету понад 914 мільйонів гривень податку на додану вартість.

Крім того, великий бізнес перерахував до Державного бюджету 512 млн гривень податку на прибуток, акцизного податку – 306 млн гривень, військового збору -102 млн гривень.

Що стосується відрахувань на соціальні потреби населення, то з початку року великими підприємствами Західного регіону, сплачено 1,3 мільярди гривень.

Також у I кварталі 2021 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 225 млн гривень податку на доходи фізичних осіб. З них до Державного бюджету 56 мільйонів гривень (25%) та 169 млн гривень (75%) до місцевих бюджетів».



