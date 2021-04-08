Збиткові комунальні підприємства обласної ради будуть ліквідовані, - Сергій Івах Суспільство | 07-04-2021, 17:20 0 127 Непотрібні та збиткові обласні комунальні підприємства будуть ліквідовані, – про це заявив в ефірі телеканалу НТА начальник управління майном спільної власності Сергій Івах.



«У Львівській обласній раді на сьогодні є зареєстровано 184 комунальні підприємства, з яких - 96 недіючі, але вони є в реєстрах. На превеликий жаль, така кількість комунальних підприємств для обласної ради є тягарем.

За останні два роки, на відміну від комунальних підприємств Львівської міської ради, статутні фонди обласних підприємств взагалі не поповнювались. Усі вони самодостатні установи, крім трьох. Ці підприємства будуть фінансуватись з бюджету цільово, кожен через окремі програми, у яких буде чітко прописано, на що будуть витрачатись кошти», - зазначив Сергій Івах.



За його словами, на сьогодні перед командою поставлено чіткі завдання, а від голови обласної ради Ірини Гримак є повна підтримка, щоб розібратись з доцільністю та необхідністю функціонування такої кількості комунальних підприємств.



Як розповів Сергій Івах, одним із перших прикладів стане реорганізація «Галсільлісу», у структурі якого на сьогодні є 18 дочірних комунальних підприємств.



«Ми зменшимо їх до 9, і це рішення зекономить як мінімум 15 мільйонів гривень на операційних витратах адміністративного персоналу цих підприємств.



Переконаний, якщо рухатись в такому напрямку, то незабаром комунальні підприємства будуть на зовсім іншому рівні – стануть прибутковими. Незабаром ми покажемо приклад цієї роботи», - наголосив він.