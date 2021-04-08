Не наражайте на небезпеку себе та оточення! Спілкуйтесь з податківцями онлайн Суспільство | 07-04-2021, 17:21 0 108



Головне управління ДПС у Львівській області наголошує, що на сьогоднішній день у Львові встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки та запроваджено низку суворих карантинних обмежень. Не є осторонь і отримання мешканцями Львова послуг у податкових органах. Немає потреби відвідувати будівлю по вул. Стрийській, 35 у Львові, якщо послугу можна отримати онлайн.



До ваших послуг:



- Електронний кабінет https://cabinet.tax.gov.ua/;



- електронні скриньки для надсилання звернень у вигляді сканкопій або фотокопій через засоби електронного зв’язку: lv.appeal@tax.gov.ua, lv.official@tax.gov.ua;



- для отримання інформаційно-довідкових послуг без використання електронного цифрового підпису: idd@tax.gov.ua.



Відвідуйте ЦОПи м. Львова лише у разі невідкладної потреби! Для цього запроваджено запис в режимі онлайн. Скориставшись QR кодом, платник має можливість записатися на прийом до податкової інспекції на конкретну дату і час. Це надає можливість мінімального перебування в стінах податкової та контактування з оточуючими. І, звичайно, захисна маска, рукавички та дезінфекція рук – обов’язкові!









Просимо з розумінням поставитись до ситуації, що склалася, і просимо вибачення за можливі незручності!