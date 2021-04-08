У І кварталі внесок Галицької митниці до держбюджету - майже 7,4 млрд. гривень Суспільство | 07-04-2021, 18:19 0 144



У І кварталі 2021 року Галицька митниця Держмитслужби перерахувала до Державного бюджету України майже 7,4 млрд. грн., що становить 100,6 % від планових показників. У порівнянні з І кварталом 2020 року, митні платежі збільшено на 1,6 млрд. гривень.

Протягом січня-березня 2021 року у зоні діяльності Галицької митниці здійснювали зовнішньоекономічну діяльність понад 5 тис. суб’єктів ЗЕД. Приємно відзначити, що кількість суб’єктів ЗЕД зросла на 14 %, у порівнянні з січнем-березнем 2020 року. При цьому, товарообіг становив 57,2 млрд. грн., що на 33 % більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

Крім того, через автомобільні пункти пропуску пропущено 1,4 млн. громадян та 528 тис. транспортних засобів, під час огляду яких виявлено та припинено 603 порушення митних правил.

Галицька митниця Держмитслужби і надалі вживатиме ефективні заходи щодо забезпечення максимально комфортних умов для ведення бізнесу суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, простоті та швидкості виконання митних процедур, а також боротьби з митними правопорушеннями та мінімізацією митних платежів.

