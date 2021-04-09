Домашній насильник побив адвоката своєї дружини Суспільство | 08-04-2021, 10:18 0 84

Франківською окружною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 51-річного жителя Львова, якого обвинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень особі, що надає правову допомогу (ч.2 ст.398 КК України).



Встановлено, що наприкінці лютого відбулося судове засідання, на якому розглядалася справа про видачу обмежувального припису обвинуваченому в інтересах його колишньої 46-річної дружини та їхньої доньки, за результатами якої чоловікові заборонили наближатися до них ближче, ніж на 50 м та будь-яке спілкування (у тому числі посередництвом техніки). Після завершення засідання, насильник, невдоволений результатом розгляду справи та діями адвоката колишньої дружини, напав на правозахисника та декілька разів його вдарив у різні частини тіла, спричинивши легкі тілесні ушкодження.



Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури