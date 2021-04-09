Небайдужих просять допомогти організувати для бездомних людей Великодній обід Суспільство | 08-04-2021, 10:52 0 74 Працівники Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб у день Великодня для бездомних осіб, які отримують послуги в установі, мають намір накрити великодній стіл. Аби люди, які не мають домівки, змогли спільно покуштувати традиційні великодні українські страви.



«Але цього року, як ніколи раніше, в Центрі потребують допомоги. Тож просять усіх небайдужих приєднатись до команди і спільно влаштувати свято для бездомних людей. Долучитись до організації свята можна як продуктами харчування, так і у ролі волонтера», - зазначають у управлінні соціального захисту ЛМР.



Усі, хто вирішить допомогти, можуть звернутись за телефоном: 233-14-79 або написати сюди: https://www.facebook.com/centrobliku/





