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Небайдужих просять допомогти організувати для бездомних людей Великодній обід
|Суспільство | 08-04-2021, 10:52
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|Працівники Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб у день Великодня для бездомних осіб, які отримують послуги в установі, мають намір накрити великодній стіл. Аби люди, які не мають домівки, змогли спільно покуштувати традиційні великодні українські страви.
«Але цього року, як ніколи раніше, в Центрі потребують допомоги. Тож просять усіх небайдужих приєднатись до команди і спільно влаштувати свято для бездомних людей. Долучитись до організації свята можна як продуктами харчування, так і у ролі волонтера», - зазначають у управлінні соціального захисту ЛМР.
Усі, хто вирішить допомогти, можуть звернутись за телефоном: 233-14-79 або написати сюди: https://www.facebook.com/centrobliku/
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