НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ ЧЕРГОВУ СПРОБУ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 08-04-2021, 12:52 0 68



Сьогодні вранці, в ході реалізації інформації, що надійшла від офіцера оперативно-розшукового відділу, прикордонники відділення «Грушово» Мукачівського загону запобігли спробі переміщення через кордон тютюнової контрабанди.



Перевіряючи вказаний оперативниками напрямок, військовослужбовці виявили на березі річки Тиса, якою проходить кордон з сусідньою Румунією, пакунки з дев’ятьма ящиками сигарет.



Невідомі планували переправити через кордон 4,5 тисячі пачок сигарет без акцизних марок. Виявлені тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам ДФС.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



