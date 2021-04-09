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НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ ЧЕРГОВУ СПРОБУ КОНТРАБАНДИ
|Суспільство | 08-04-2021, 12:52
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Сьогодні вранці, в ході реалізації інформації, що надійшла від офіцера оперативно-розшукового відділу, прикордонники відділення «Грушово» Мукачівського загону запобігли спробі переміщення через кордон тютюнової контрабанди.
Перевіряючи вказаний оперативниками напрямок, військовослужбовці виявили на березі річки Тиса, якою проходить кордон з сусідньою Румунією, пакунки з дев’ятьма ящиками сигарет.
Невідомі планували переправити через кордон 4,5 тисячі пачок сигарет без акцизних марок. Виявлені тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам ДФС.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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