ПЕРШІ В СЛУЖБІ – ПЕРШІ ДОДОМУ Суспільство | 08-04-2021, 13:11 0 79



В Мукачівському прикордонному загоні розпочалось звільнення військовослужбовців – строковиків. Першими додому поїхали майже 50 прикордонників, які старанно виконували свої обов’язки та досягли високих результатів у службі.



Хлопці з гордістю зізнаються, що служба на кордоні загартувала їх, вони змужніли та, завдяки випробуванням, які довелось пройти, стали фізично сильнішими та морально стійкішими.



Спогади про службу, нових друзів, перемоги над власною слабодухістю, турботу та настанови викладачів і керівників – це той цінний багаж, що грітиме душу та зберігатиметься у серцях прикордонників завжди. Вже невдовзі за святковим столом, вони розповідатимуть про життя кордону своїм рідним і друзям, які з нетерпінням чекають на них вдома.



На урочистих шикуваннях з нагоди звільнення строковиків, керівники підрозділів охорони кордону відзначили їх почесними грамотами, подякували за сумлінну службу та побажали усіляких гараздів у цивільному житті!







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону