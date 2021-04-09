Управління транспорту визначило 17 перехресть, на яких потрібно провести роботи зі зміни ОДР Суспільство | 08-04-2021, 15:10 0 99 Як повідомив Орест Олеськів, начальник управління транспорту ЛМР, є сформований перелік перехресть, на яких потрібно провести зміни в організації дорожнього руху для зменшення аварійних ситуацій та пришвидшення руху транспорту на них.



«Ми сформували перелік проблемних перехресть, на яких спостерігаємо або часті ДТП, або значні затримки в русі. На цих перехрестях потрібно провести відповідні роботи для зміни організації дорожнього руху, щоб унеможливити ДТП та пришвидшити рух транспорту.



Так, ми виділили 10 пріоритетних проектів, на яких треба сконцентрувати свою увагу і виділити кошти для реалізації пропозицій щодо вирішення проблем з проїздом у цих місцях. Також ще є 6 додаткових перехресть, на яких, також потрібно провести зміни», - розповідає Орест Олеськів, начальник управління транспорту ЛМР.



Зокрема, у переліку є такі перехрестя:



вул. Любінська – вул. Виговського. Тут трапляються постійні ДТП через перевищення швидкості водіями авто, підвищений рівень заторів. Є кілька різних пропозицій для врегулювання ситуація. Для прийняття остаточного рішення проведуть додаткове обстеження.

2. вул. Кульпарківська – вул. Виговського – вул. В. Великого. На цьому перехресті зафіксовані ДТП, затримки в русі. Для врегулювання ситуації пропонують облаштування перехрестя типу турбо-карусель.



3. вул. Шевченка, 418 (після з’їзду з шляхопроводу між Рясне-1 та Рясне-2). На цьому перехресті постійні ДТП з тяжкими наслідкам. Пропонується встановлення світлофорного регулювання та облаштування кільця для врегулювання та заспокоєння руху.



4. вул. Шевченка – вул. Томашівська. Тут часто ускладнений виїзд, підвищений ризик виникнення ДТП. Пропонують облаштувати кільце для врегулювання та заспокоєння руху.



5. вул. Стрийська – вул. Сахарова. На цьому перехресті є неефективне використання смуг руху. Відповідно пропонується зміна ОДР для забезпечення двох смуг прямо і однієї ліворуч (при русі по вул. Стрийська, до центру).



6. вул. Кульпарківська між вул. Наукова та вул. Трускавецька. Тут трапляються постійні ДТП з важкими наслідками. Пропонують заборонити ліві повороти з розворотом на вул. Трускавецька, або облаштувати кільце «Кульпарківська-Наукова».



7 неврегульоване перехрестя вул. Джерельна – вул. Хімічна та вул. Джерельна – вул. Єрошенка. Тут спостерігається часте ускладнення в русі транспорту. Пропонується реконструкція ділянки вул. Джерельна - Хімічна з облаштуванням зони відстою для автобусів ОТГ та зміна ОДР.



8 вул. Личаківська – вул. Пасічна. У зв’язку з частими заторами, ускладнення в русі транспорту є проект розширення вул. Личаківська та побудова квазі-кільця.



9 вул. Шевченка – вул. О. Ковча. На цьому перехресті спостерігається ускладнення в русі транспорту та підвищений ризик виникнення ДТП. Пропонується втілення проекту реконструкції з облаштуванням кільцевої розв’язки за допомогою тактичного урбанізму.



10 пр. Червоної Калини - вул. В. Стуса – вул. Липова Алея. Це небезпечна ділянка, адже часто фіксують перевищення швидкості, концентрація ДТП, небезпеку для пішоходів. Пропонується зміна ОДР, встановлення світлофорного об’єкту на пішохідному переході.



11 вул. Зелена – вул. Зубрівська. Тут постійне ускладнення в русі транспорту, підвищений ризик виникнення ДТП. Пропонується встановити світлофорне регулювання та провести зміну ОДР.



«Також маємо проблемні перехрестя на вул. Городоцька – Виговського, вул. Кульпарківська - Антоновича – Окружна, перехрестя вул. Сяйво – Городоцька, вул. Княгині Ольги - Володимира Великого, перехрестя вул. Зелена – Пасічна та перехрестя вул. Зелена – Сихівська.



Для проведення відповідних робіт, які передбачають встановлення світлофорних об’єктів, організацію кільцевого руху необхідно передбачити відповідне фінансування або цього року під час перегляду бюджету, або в наступному році», - додав Орест Олеськів.







Львівська міська рада: https://city-adm.lviv.ua/news/city/transport/285040-upravlinnia-transportu-vyznachylo-17-perekhrest-na-iakykh-potribno-provesty-roboty-zi-zminy-odr