На Золочівщині жінка зухвало пограбувала свого 80-річного односельчанина Суспільство | 08-04-2021, 16:14 0 144



Суд задоволив клопотання Золочівської окружної прокуратури про обрання запобіжного заходу жительці с.Бужок (Золочівський район) за розбійний напад поєднаний з проникненням у житло у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави (ч.3 ст.187 КК України).



Встановлено, що увечері 6 квітня цього року 40-річна жінка зайшла у будинок свого односельчанина, який жив сам, і почала вимагати у нього гроші. Хвилюючись за своє життя, пенсіонер віддав спершу 600 грн, а потім ще 1000 грн, після чого підозрювана вдарила кілька разів його по голові цеглиною, яку принесла з собою у пакеті, і, забравши єдиний засіб зв’язку – мобільний телефон, покинула місце злочину. На щастя, потерпілий зміг дійти до сусідів і покликати на допомогу.



Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Золочівського РВП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури