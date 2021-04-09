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На Золочівщині жінка зухвало пограбувала свого 80-річного односельчанина

Суспільство | 08-04-2021, 16:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 144 144    


Суд задоволив клопотання Золочівської окружної прокуратури про обрання запобіжного заходу жительці с.Бужок (Золочівський район) за розбійний напад поєднаний з проникненням у житло у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави (ч.3 ст.187 КК України).

Встановлено, що увечері 6 квітня цього року 40-річна жінка зайшла у будинок свого односельчанина, який жив сам, і почала вимагати у нього гроші. Хвилюючись за своє життя, пенсіонер віддав спершу 600 грн, а потім ще 1000 грн, після чого підозрювана вдарила кілька разів його по голові цеглиною, яку принесла з собою у пакеті, і, забравши єдиний засіб зв’язку – мобільний телефон, покинула місце злочину. На щастя, потерпілий зміг дійти до сусідів і покликати на допомогу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Золочівського РВП у Львівській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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