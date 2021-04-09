Про стан готовності до пожежонебезпечного періоду 2021 року Суспільство | 08-04-2021, 16:22 0 97

Сьогодні 08.04.2021 року відбулася робоча поїздка до Львівського району заступника Львівської обласної адміністрації В.Загайного, директора Департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної адміністрації І. Туза, першого заступника начальника Львівського ОУЛМГ Я. Целеня, начальника відділу Держекоінспекції у Львівській області М. Барабаша, з метою підготовки до пожежонебезпечного періоду 2021 року та проведення заходів із запобігання та протидії випалювання сухої рослинності на торфовищах і сільсько-господарських угіддях та недопущення лісових пожеж.

В ході робочої поїздки до м.Жовква та м.Рава-Руська оглянуто стан готовності місцевих пожежних команд та державних і комунальних лісогосподарських підприємств до реагування на пожежі на торфовищах, сільгоспугіддях та лісових масивах.

Під час обговорення щодо дієвих шляхів та методів попередження пожеж в екосистемах, Віталій Загайний наголосив на необхідності тісної співпраці лісівників, підрозділів ДСНС, місцевої влади та громадськості як важливого чинника у недопущенні лиха.

Про можливість запровадження самоврядного контролю, зокрема - громадського інспектора з охорони довкілля у Жовківській громаді говорили з головою Олегом Вольським.

Головний лісничий Львівського ОУЛМГ Ярослав Целень зазначив про те, що на підприємстві розроблені та погоджені оперативно-мобілізаційні плани. Лісопожежні станції у лісгоспі обладнані вежами відеоспостереження, пожежним інвентарем та автомобілями.

На опорному протипожежному пункті В’язівського лісництва ДП «Жовківський лісгосп» учасники робочої групи оглянули наявні засоби пожежогасіння та інвентар. Мали змогу побачити в дії повітродувки та бензинові вогнегасники, які довели свою ефективність при гасінні низових пожеж.

У лісових масивах В’язівського лісництва проведено огляд новостворених мінералізованих смуг. До слова, протягом першого кварталу 2021 року, жовківські лісівники створили нових мінсмуг загальною протяжністю понад 30 кілометрів. Також провели догляд за вже існуючими на 177 кілометрах.

У ДП «Рава-Руський лісгосп» оглянуто лісову пожежну станцію і роботу пожежного автомобіля та інших засобів пожежогасіння.

Також у Рава-Руському лісництві перевірено пункт зосередження протипожежного інвентаря та ознайомлено учасників з монтуванням системи раннього виявлення лісових пожеж. Також учасники мали можливість спостерігати як створюються мінералізовані смуги.

Зазначимо, що роз’яснювальна робота з мешканцями є не менш важливою складовою. Сумна статистика каже, що причиною абсолютної більшості виникнення загорянь є людський фактор. І якщо, до прикладу, змінити погодні умови ми не можемо, то змінити вплив людини на довкілля цілком у наших силах.

