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На шафовій фабриці в Техасі сталася стрілянина: одна людина загинула, 5 поранених

Суспільство | 09-04-2021, 09:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 94 94    
На фабриці з виробництва шаф Kent Moore Cabinets у Браяні, штат Техас (США), сталася стрілянина: одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Джерело: ABC News, USA Today

Деталі: За словами начальника поліцейського управління Браяна Еріка Буське, чотири людини важко поранені і доставлені в лікарню Святого Йосипа. Ще одна людина госпіталізована з некритичними травмами.

Одна жертва загинула на місці.

Поліція повідомила, що єдиний підозрюваний знаходиться під вартою. За словами Буське, ця людина є співробітником компанії.

Зазначається, що стрілянина в Браяні сталася наступного дня після того, як в результаті перестрілки в Рок-Гіллі, Південна Кароліна, загинули шестеро людей.

Нагадаємо:

17 березня в салонах в американській Атланті та передмісті сталися три стрілянини, у результаті яких загинули щонайменше семеро людей.
23 березня озброєний чоловік відкрив вогонь у супермаркеті в американському місті Боулдер, вбивши 10 осіб, включно із поліцейським.
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