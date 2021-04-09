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Міненерго хоче простимулювати виробництво енергії з біопалива
|Суспільство | 09-04-2021, 10:02
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|Міністерство енергетики оприлюднило для публічного обговорення проєкт Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо встановлення нульової ставки податку за викиди двоокису вуглецю для установок, якими здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива".
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Зазначається, що ухвалення законопроекту сприятиме збільшенню виробництва енергії з біопалива в Україні та подальшому переходу підприємств з викопних видів палива (вугілля, газу, торфу) на використання цього різновиду палива, що виробляється з біологічно відновлюваних джерел органічного походження.
Наразі підприємства, які спалюють біопаливо на стаціонарних джерелах забруднення, сплачують податок за викиди двоокису вуглецю у розмірі 10 грн за тонну.
Новим законопроєктом запропоновано встановити нульову ставку екологічного податку для установок, які внесено до реєстру установок, що використовують виключно біопаливо.
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