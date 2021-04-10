До 130-ї річниці народження Євгена Коновальця у Зашкові представлять мультимедійну експозицію Суспільство | 09-04-2021, 16:44 0 102

У червні, до дня народження полковника армії УНР, першого голови ОУН Євгена Коновальця, на батьківщині великого українця, в історико-меморіальному музеї Зашкова продемонструють оновлену експозицію та мультимедійні просвітницькі проєкти.

З відповідною ініціативою до постійної комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції Львівської обласної ради звернувся директор Львівського історичного музею Роман Чмелик.

9 квітня, під час засідання постійної комісії, депутати обласної ради розглянули та підтримали запропонований план заходів із вшанування пам'яті засновника Організації українських націоналістів.

"У родинному будинку Коновальців з 1990 року функціонує історико-меморіальний музей. Важливо популяризувати це місце, модернізувати експозицію, зробити її сучасною і такою, що запам'ятається. Обласна рада підтримує цю ідею, тим більше, що 2021 рік визнаний на Львівщині роком Євгена Коновальця",- прокоментував рішення голова комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції Львівської обласної ради Святослав Шеремета

Полковник Армії УНР, командир Січових Стрільців, член Стрілецької Ради, комендант УВО, голова Проводу українських націоналістів, перший голова ОУН, один з ідеологів українського націоналізму - Євген Коновалець народився 14 червня 1891 року у селі Зашків Львівського району.

16 лютого цього року депутати Львівської обласної ради проголосували за проголошення 2021 року – Роком Євгена Коновальця.

16 березня Львівська обласна рада закликала Президента України присвоїти Євгенові Коновальцю звання Героя України з удостоєнням ордена держави (посмертно) - за незламність духу, відстоювання ідей української нації, виявлення героїзму та жертовності в боротьбі за незалежність держави.