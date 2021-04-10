На Галицькій митниці попереджено спробу незаконного переміщення товару на суму майже 600 тис. гривень Суспільство | 09-04-2021, 17:56 0 101 Працівники Галицької митниці Держмитслужби викрили спробу ввезення на територію України навантажувача вартістю майже 600 тис. грн. через неправдиві відомості щодо відправника, отримувача та вартості товару.



Днями в пункт пропуску «Шегині – Медика» (Львівська обл.) в’їхав транспортний засіб під керуванням громадянина України. Згідно з поданими до митного контролю товаросупровідними документами він перевозив навантажувач JCB 3CX. Продавцем товару в документах зазначена латвійська компанія, отримувачем – юридична особа в Україні, а його заявлена вартість згідно з курсом Національного банку України – 206 тис. гривень.

Під час митного огляду було виявлено інші документи щодо цієї зовнішньоекономічної операції. Тому було прийнято рішення про їх перевірку. З цією метою працівники митниці скерували запити до компетентних органів іноземних держав. У відповіді підтверджено факт експорту товару з території Євросоюзу, однак продавцем товару зазначено фірму з Республіки Польщі, а отримувачем фізичну особу - мешканця Рівненщини. При цьому, вартість навантажувача склала майже 600 тис. гривень.

Таким чином, керівник латвійської компанії вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України шляхом подання до митного органу документів, що містять неправдиві відомості щодо відправника, отримувача та вартості товару.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст.483 Митного кодексу України (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.

Відтак така «оборудка» може обійтись підприємцю у понад мільйон гривень.

На даний час навантажувач вилучено, матеріали щодо цієї справи митники готують для передачі до суду.