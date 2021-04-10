ЗДОРОВ'Я — НАЙДОРОЖЧИЙ СКАРБ Суспільство | 09-04-2021, 18:01 0 83



У Західному регіональному управлінні та у Львівському прикордонному загоні проводиться вакцинація особового складу від COVID-19.

Запобігати хворобам є головною метою системи охорони здоров’я. В будь-якому випадкові запобігати захворюванню краще, ніж лікувати його. Державна прикордонна служба цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад. Адже прикордонники, а особливо ті хто проходять військову службу у пунктах пропуску спілкуються з великою кількістю людей які перетинають державний кордон. Тому військовослужбовці одні із перших проходять вакцинацію, адже всі мають бути захищені та здорові.

Заходи імунізації проводяться лікарями мобільної бригади Комунальне некомерційне підприємство “2-а міська поліклініка м.Львова”

Перед введенням препарату кожна особа надає згоду на отримання вакцини та проходить опитування, щодо виключення можливих протипоказань.

Щеплення проведено препаратом COVISHIELD (Oxford/AstraZeneca) — це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca.



БАЖАЄМО УСІМ БУТИ ЗДОРОВИМИ!!!

