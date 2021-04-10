ПОДОРОЖНІ ПРОДОВЖУЮТЬ ПРОПОНУВАТИ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАРІ, ТА Й ЩЕ НАМАГАЮТЬСЯ ПІДРОБЛЯТИ ПЛР – ТЕСТИ Суспільство | 09-04-2021, 18:13 0 88



Через небажання виконувати вимоги постанови Кабінету Міністрів України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 упродовж цього тижня 32 особи намагалися підкупити прикордонників Львівського, Мукачівського, Чопського та Луцького прикордонних загонів. В міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Шегині», «Краківець», «Рава-Руська», «Грушів», «Лужанка», «Вилок», «Солотвино», «Ягодин», «Доманове», «Тиса» та «Ужгород».

Хабародавці намагалися дати кошти на загальну суму 3 650 грн, 345 євро, 350 злотих, 700 чеських крон та 15 000 форинтів за пропуск через державний кордон України без проходження обсервації чи самоізоляції, за відсутність страхового медичного сертифіката, який покриває витрати пов’язані з лікуванням COVID-19, а також за безперешкодний пропуск через державний кордон тих громадян, у яких були заборони виїзду.

Усі випадки пропонування хабарів задокументовано, до Нацполіції направлені повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 369 ККУ.

Держприкордонслужба вкотре звертає увагу громадян, що пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди прикордоннику – це злочини, за який передбачена кримінальна відповідальність.



Попри складну ситуацію, що склалася через зростання кількості нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, деякі подорожні особи продовжують ігнорувати рекомендації щодо дотримання карантинних заходів, зокрема перебування на самоізоляції після повернення з-за кордону або ж проходження ПЛР-тестування.



Та й, ще один спритник пред’явив прикордонникам підроблену довідку про проходження ПЛР-тестування на COVID-19 у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краківець». 28 річний мешканець Львівщини прямував з Республіки Польща в Україну. В ході вивчення документа було встановлено, що бланк суттєво відрізняється від оригінального, крім того, прикордонники зателефонували на телефон «Інформаційної лінії» медичного закладу де підтвердили, що даний громадянин не був пацієнтом їх лабораторії.

Про виявлення ознак злочину за ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів», направлено повідомлення до Нацполіції.



Також нагадуємо про вчасне та правильне оформлення документів для подорожі, аби не зіпсувати собі мандрівку.

