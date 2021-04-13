В Ірані стався потужний вибух на ядерному об'єкті — ЗМІ Суспільство | 12-04-2021, 10:54 0 113 У неділю на іранському об'єкті зі збагачення урану в Натанзі стався збій в електропостачанні – він, імовірно, був викликаний спланованим вибухом.



Джерело: The New York Times, BBC



Деталі: Два співробітники розвідки заявили, що сильний вибух повністю зруйнував незалежну і добре захищену внутрішню енергосистему. Вона живить підземні центрифуги, які збагачують уран. Центрифуги - це пристрої, необхідні для виробництва збагаченого урану, який можна використовувати для виготовлення реакторного палива, а також ядерної зброї.



У суботу президент Ірану Хасан Рухані урочисто відкрив нові центрифуги в Натанзі.



У NYT зазначають, що вибух завдав серйозного удару по здатності Ірану збагачувати уран. Для відновлення виробництва в Натанзі може знадобитися не менше дев'яти місяців.



Ізраїльські ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці повідомляли, що подія в Натанзі була результатом ізраїльської кібератаки. Ізраїль відмовився підтвердити або заперечувати будь-яку відповідальність.



Повідомляється, що вибух в Натанзі стався через тиждень після того, як США і Іран взяли участь у переговорах у Відні, спрямованих на відродження ядерної угоди 2015 року.



Нагадаємо:



Іранська ядерна угода була підписана у 2015 році між Іраном та Групою 5+1 (постійними членами Ради безпеки ООН – США, Великою Британією, Росією, Францією і Китаєм – плюс Німеччиною) та ЄС.

Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Рівень збагачення урану в іранських програмах не має перевищувати 3,67% – цього достатньо для мирного використання в енергетиці, але замало для ядерної бомби.

За президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди. У Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.