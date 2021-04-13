COVID в Україні: 7 856 нових і 287 летальних випадків у неділю Суспільство | 12-04-2021, 11:28 0 113 7 856 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за добу 11 квітня, госпіталізували в неділю 2 770 осіб, померли 287 пацієнтів, одужали 5 355 осіб.



Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова



Деталі: Серед нових хворих – 355 дітей та 119 медпрацівників.



Найбільше випадків захворювання зареєстрували у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях.



Тестувань у неділю зробили 40 109: методом ПЛР – 20 831, методом ІФА – 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 145.



За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 861 105 осіб, із них 1 416 215 осіб одужали, а 37 301 хворий помер.



11 квітня зробили 1 216 щеплень. Щеплення проводили 34 мобільних бригади з імунізації та 81 пункт щеплення.



Загалом із 24 квітня зроблено 378 266 щеплень, очікують на вакцинацію 441 989 людей.