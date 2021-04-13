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Особливості порядку заповнення та подання Податкового розрахунку та додатку 4ДФ за відокремлений підрозділ, який не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) ПДФО

Суспільство | 12-04-2021, 11:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 93 93    



Головне управління ДПС у Львівській області роз’яснює, особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контролюючого органу за основним місцем обліку. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку – фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається.

У разі, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Порядок), затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 15.12.2020 № 773).

При цьому слід зазначити, що податкова звітність подається платником до контролюючих органів відповідно до норм ПКУ.

У рядку 032 заголовної частини Розрахунку зазначається код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (далі – Кодифікатор) за місцезнаходженням юридичної особи (п. 1 розд. ІІІ Порядку).

Разом з тим, у рядку 032 Додатка 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Розрахунку (Форма 4ДФ), який подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ зазначається код за Кодифікатором за місцезнаходженням не уповноваженого відокремленого підрозділу (п. 4 розд. IV Порядку).




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