100 ЄВРО ЗА ПРОПУСК ДИТИНИ Суспільство | 12-04-2021, 11:36 0 141





В пункті пропуску «Краківець» громадянка України запропонувала прикордонникам Львівського загону 100 євро за пропуск неповнолітнього сина через кордон.

42-річна жінка з 14-річною дитиною на автомобілі прямувала на виїзд з України. Проте, під час контролю прикордонники виявили, що нотаріально — посвідченої згоди батька на виїзд сина за кордон жінка не мала. Але українка виявилася наполегливою та, щоб прикордонники пропустили її сина через кордон без належних документів, вирішила запропонувати хабаря.

Від неправомірної вигоди прикордонники відмовились, крім того, про виявлення ознак злочину, передбачених ст. 369 ККУ направили повідомлення до Нацполіції.

