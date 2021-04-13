Створюємо ліси разом: на Львівщині висадили 120 га лісу Суспільство | 12-04-2021, 11:57 0 216





З настанням сприятливих погодних умов на Львівщині у рівнинній частині області розпочалася весняна посадка лісу. Так, в рамках Акції Державного агентства лісових ресурсів України «Створюємо ліси разом» станом на сьогодні створено 119,6 га лісових культур і висаджено понад 635 тис. сіянців основних лісотвірних порід.





10 квітня у рамках Всеукраїнської екологічної ініціативи «Озеленення планети» лісівниками Львівщини спільно з учасниками Акції посаджено понад 45 тис. сіянців на площі 10,1 га. Посадки відбувалися на 10 лісових ділянках (локаціях) в Бібрському, Бродівському, Буському, Дрогобицькому та Стрийському лісових господарствах Львівського ОУЛМГ. Перед початком заходу працівники лісогосподарських підприємств провели учасникам Акції інструктажі з техніки безпеки та технології садіння лісових культур, забезпечили їх садивним матеріалом та інвентарем для посадки сіянців.

Учасниками Акції спільно з лісівниками висаджено головні лісотвірні породи, зокрема хвойні дерева (сосну, ялицю, ялину, модрину), а також дуби, клени, липу, черешню.

У заходах з садіння лісу взяли участь 238 учасників, серед яких представники місцевої влади та ОТГ, волонтери громадської організації «Добро.Дій».

На жаль, через карантинні обмеження на території Львівської області не всі охочі змогли доєднатися до екологічної ініціативи «Озеленення Планети».



Лісівники Львівщини висловлюють подяку всім, хто виявив бажання долучитись до заходів Акції та посадити своє дерево на благо українського лісу!

В рамках акції «Створюємо ліси разом» лісогосподарськими підприємствами Львівського ОУЛМГ також організовано ряд інформаційно-пізнавальних заходів:

проведено 8 екскурсій;

прочитано 25 лекцій;

розміщено 20 шпаківень;

організовано 10 заходів для підгодівлі тварин;

крім того, за участі працівників лісового господарства проведено 14 заходів з благоустрою територій шкіл та населених пунктів.





