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Майже 39 мільйонів гривень екологічного податку надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини

Суспільство | 12-04-2021, 11:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 171 171    

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, майже 39 млн грн екологічного податку надійшло до бюджетів усіх рівнів у січні-березні 2021 року від платників податків Львівщини.

До державного бюджету України протягом січня-березня 2021 року надійшло 22,5 млн грн екологічного податку, що у порівняні з відповідним звітним періодом минулого року більше на 3,7 млн грн, або на 19,7 відсотка (січень-березень 2020 року - 18,8 млн грн). У березні 2021 року надійшло до державного бюджету від Львівщини 0,15 млн грн, що на 0,01 млн грн, або на 7,1 відс більше, порівнюючи з березнем 2020 року (0,14 млн грн).

Протягом січня-лютого 2021 року до місцевих бюджетів надійшло 16,3 млн грн, що у порівняні з січнем-березнем 2020 року більше на 3,5 млн грн (12,8 млн грн) або на 27,3 відсотка. По екологічному податку за березень 2021 року надійшло до місцевих бюджетів 0,26 млн грн, що складає 186,4 відс індикативу (0,14 млн гривень).
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