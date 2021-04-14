Зухвале невиконання судового рішення – судитимуть 25-річного мешканця Миколаєва Суспільство | 13-04-2021, 10:28 0 271



За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 25-річного мешканця Миколаєва, якого обвинувачують в умисному невиконанні рішення суду (ч.1 ст.382 КК України).

Встановлено, що чоловік умисно не виконував постанову Миколаївського районного суду, згідно якої його притягнуто до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння та накладено штраф у розмірі 10 200 грн, з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 1 рік.

Однак, обвинувачений продовжував кермувати та 31 березня був зупинений працівниками поліції нетверезим за кермом.



Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №2 Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до 3 років.



Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.











Пресслужба Львівської обласної прокуратури



