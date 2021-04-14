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Зухвале невиконання судового рішення – судитимуть 25-річного мешканця Миколаєва
|Суспільство | 13-04-2021, 10:28
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За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 25-річного мешканця Миколаєва, якого обвинувачують в умисному невиконанні рішення суду (ч.1 ст.382 КК України).
Встановлено, що чоловік умисно не виконував постанову Миколаївського районного суду, згідно якої його притягнуто до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння та накладено штраф у розмірі 10 200 грн, з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 1 рік.
Однак, обвинувачений продовжував кермувати та 31 березня був зупинений працівниками поліції нетверезим за кермом.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №2 Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до 3 років.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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