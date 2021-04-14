Ірина Гримак відзначила пластунів області з нагоди 109-ої річниці з дня заснуванн Суспільство | 13-04-2021, 12:24 0 109 я Пласту



Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак на початку сесійного засідання вручила нагороди активним пластунам області з нагоди відзначення 109-ої річниці з дня заснування Пласту.



Грамоти обласної ради отримали: Микола Гнатів (Миколаїв), Ярослав Масяк (Рудки), Ольга Сольвар (Сокаль), Оля Михальська (Миколаїв), Таня Пляцок (Миколаїв), Софія Станович (Дрогобич).





«Ми сьогодні радіємо, що маємо на Львівщині таку активну пластунську організацію, яка займається розвитком скаутського руху, залучає до національно-патріотичного виховання нашу молодь, формує свідомих громадян нашої держави. Дякуємо за вашу працю, ініціативи і бажаємо ніколи не зупинятися і йти тільки вперед!», - зазначила Ірина Гримак.