Майже 294 млн грн податку по платі за землю сплачено до місцевого бюджету Львівщини Суспільство | 13-04-2021, 12:27 0 163









Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, протягом січня-березня 2021 року до місцевого бюджету Львівщини сплачено майже 294 млн грн податку по платі за землю, що у порівняні з аналогічним періодом минулого року більше на майже 25 млн грн (понад 269 млн гривень). У березні 2021 року до місцевого бюджету надійшло понад 105 млн грн податку, що у порівняні з березнем 2020 року більше на понад 22 млн грн (понад 83 млн гривень).



