Підприємцям – платникам єдиного податку: коли застосовувати касовий апарат?...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 14/04/2021 ВИКРАДЕНЕ В АВСТРІЇ АВТО ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ...>> Доба в ООС: один український військовий загинув і троє поранених...>> Боррель і Блінкен обговорили нарощення російських військ на кордонах України...>> Швеція звинувачує Росію в кібератаках на федерацію спорту...>> За добу коронавірус забрав життя майже 13 тисяч людей...>> Експерти випробовують змішування вакцин при щепленнях проти COVID...>> МОН змусило видавництво переробити мапу України без Криму в підручниках історії...>> У Києві оголосили штормове попередження через туман...>> NASA вдруге відкладає перший політ вертольота на Марсі...>> Через виверження вулкану на карибському острові закінчується питна вода...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
В середній школі в США сталася стрілянина, є загиблий...
13-04-2021, 08:26  >>> 
Студент та школяр забили безпритульних до смерті: суд виніс вирок у резонансній справі...
09-04-2021, 18:02  >>> 
У Нігерії бойовики штурмували тюрму, втекли майже 2 тисячі в’язнів...
06-04-2021, 09:21  >>> 
   Здоров'яЗдоров
За добу коронавірус забрав життя майже 13 тисяч людей...
14-04-2021, 08:38  >>> 
Експерти випробовують змішування вакцин при щепленнях проти COVID...
14-04-2021, 08:24  >>> 
Україна опустилася на 16 місце у світі за поширенням COVID-19...
13-04-2021, 08:34  >>> 
Купить водосточные системы в Киеве

Підприємцям – платникам єдиного податку: коли застосовувати касовий апарат?

Суспільство | 13-04-2021, 12:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 116 116    


Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що фізичні особи – підприємці, платники єдиного податку другої – четвертої груп у разі перевищення у I кварталі 2021 року обсягу доходу у розмірі 1 млн 320 тис. грн зобов’язані при здійсненні готівкових розрахунків застосовувати реєстратори розрахункових операцій або програмні РРО.

Застосовувати РРО або ПРРО необхідно з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку. Тобто, з II кварталу 2021 року при здійсненні розрахункових операцій таким платникам необхідно застосовувати РРО або програмні РРО.

Нагадаємо, застосування РРО чи програмних РРО є обов’язковим при здійсненні розрахункових операцій для підприємців – платників єдиного податку незалежно від обсягу доходу для окремих видів діяльності, а саме:

- реалізація технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

- реалізація ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

- реалізація лікарських засобів та виробів медичного призначення.

- надання платних послуг у сфері охорони здоров’я.
   Новини по темі: Суспільство
Доба в ООС: один український військовий загинув і троє поранених...
14-04-2021, 08:52  >>> 
У Києві оголосили штормове попередження через туман...
14-04-2021, 08:20  >>> 
Через виверження вулкану на карибському острові закінчується питна вода...
14-04-2021, 08:17  >>> 
За втручання прокуратури суд повернув нерухомість громаді Нового Роздолу...
13-04-2021, 16:23  >>> 
На мільйон: співробітники Галицької митниці викрили схему незаконного ввезення товарів в Україну...
13-04-2021, 14:04  >>> 
11 ПІДРОБЛЕНИХ ПЛР-ТЕСТІВ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ...
13-04-2021, 13:53  >>> 
Підприємцям – платникам єдиного податку: коли застосовувати касовий апарат?...
13-04-2021, 12:29  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі і ночі: записи розмов бойовиків, світ про РФ...
12-04-2021, 11:10  >>> 
Головні новини четверга і ночі: арешт брата Вовка, США про Україну...
09-04-2021, 09:18  >>> 
Головні новини середи і ночі: підозра братові Вовка, Росія та ОРДЛО в ТКГ...
08-04-2021, 10:26  >>> 
   ПолітикаПолітика
Боррель і Блінкен обговорили нарощення російських військ на кордонах України...
14-04-2021, 08:46  >>> 
Швеція звинувачує Росію в кібератаках на федерацію спорту...
14-04-2021, 08:40  >>> 
МОН змусило видавництво переробити мапу України без Криму в підручниках історії...
14-04-2021, 08:22  >>> 
   Діловий світДіловий світ
NASA вдруге відкладає перший політ вертольота на Марсі...
14-04-2021, 08:20  >>> 
Нові акценти: Компанії Mastercard та Visa підтримали звернення ПриватБанк, Ощадбанк і Райффайзен Банк Аваль щодо врегулювання питання розміру комісії інтерчейндж та за еквайринг...
13-04-2021, 10:30  >>> 
У роботі Facebook та Instagram стався збій...
09-04-2021, 09:00  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Доба в ООС: один український військовий загинув і троє поранених...
14-04-2021, 08:52  >>> 
У Києві оголосили штормове попередження через туман...
14-04-2021, 08:20  >>> 
Через виверження вулкану на карибському острові закінчується питна вода...
14-04-2021, 08:17  >>> 
   ВладаВлада
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
   КультураКультура
Призначили тимчасову директорку Українського культурного фонду...
01-04-2021, 09:11  >>> 
Помер відомий піаніст, володар 23 "Греммі" Чик Коріа...
12-02-2021, 08:37  >>> 
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько...
02-02-2021, 01:34  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:52 ВИКРАДЕНЕ В АВСТРІЇ АВТО ЗАТРИМАЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ
08:52 Доба в ООС: один український військовий загинув і троє поранених
08:46 Боррель і Блінкен обговорили нарощення російських військ на кордонах України
08:40 Швеція звинувачує Росію в кібератаках на федерацію спорту
08:38 За добу коронавірус забрав життя майже 13 тисяч людей
08:24 Експерти випробовують змішування вакцин при щепленнях проти COVID
08:22 МОН змусило видавництво переробити мапу України без Криму в підручниках історії
08:20 У Києві оголосили штормове попередження через туман
08:20 NASA вдруге відкладає перший політ вертольота на Марсі
08:17 Через виверження вулкану на карибському острові закінчується питна вода

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования