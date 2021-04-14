Підприємцям – платникам єдиного податку: коли застосовувати касовий апарат? Суспільство | 13-04-2021, 12:29 0 116



Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що фізичні особи – підприємці, платники єдиного податку другої – четвертої груп у разі перевищення у I кварталі 2021 року обсягу доходу у розмірі 1 млн 320 тис. грн зобов’язані при здійсненні готівкових розрахунків застосовувати реєстратори розрахункових операцій або програмні РРО.



Застосовувати РРО або ПРРО необхідно з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку. Тобто, з II кварталу 2021 року при здійсненні розрахункових операцій таким платникам необхідно застосовувати РРО або програмні РРО.



Нагадаємо, застосування РРО чи програмних РРО є обов’язковим при здійсненні розрахункових операцій для підприємців – платників єдиного податку незалежно від обсягу доходу для окремих видів діяльності, а саме:



- реалізація технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;



- реалізація ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.



- реалізація лікарських засобів та виробів медичного призначення.



- надання платних послуг у сфері охорони здоров’я.