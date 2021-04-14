11 ПІДРОБЛЕНИХ ПЛР-ТЕСТІВ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ Суспільство | 13-04-2021, 13:53 0 137





У пункті пропуску «Краківець» прикордонники виявили 7 підроблених довідок про проходження ПЛР-тестування на COVID-19.

Усі вони були надані для контролю громадянами України, пасажирами мікроавтобуса марки «Мерседес», який їхав на в’їзд в Україну з Польщі.



Під час перевірки наданих результатів тестів інспектори прикордонного контролю засумнівався у їх дійсності. В ході ретельнішого дослідження прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також встановили, що під час зчитування QR-коду всіх бланків надавалася інформація про одного пацієнта клініки, громадянина Румунії, більше того – на бланку тексту час видачі результатів ще не настав.



В іншому випадку, у пункті пропуску «Грушів», на в’їзд в Україну прибув автобус марки «Ван Хул», під час проходження паспортного контролю 4 особи надали ПЛР-тести з ознаками підробки. Коли прикордонники спробували відсканувати QR-коди бланків – побачили, що інформація про пацієнтів за ними відсутня. Згодом двоє громадян України зізналися, що купили ці довідки у водія автобуса.



За даними фактами поінформовано співробітників Нацполіції та направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ.

