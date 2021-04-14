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За втручання прокуратури суд повернув нерухомість громаді Нового Роздолу

Суспільство | 13-04-2021, 16:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 144 144    


Західним апеляційним господарським судом залишено в силі рішення Господарського суду за позовом Золочівської місцевої прокуратури до Новороздільської міськради та підприємця щодо визнання недійсним рішення органу місцевого самоврядування та договору купівлі-продажу, а також скасування державної реєстрації права приватної власності.

Прокурорами у судах доведено, що органом місцевого самоврядування прийнято протиправне рішення про включення спірного приміщення комунальної власності у Новому Роздолі до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу. Крім цього, орендоване нежитлове приміщення підлягає до викупу орендарем, лише за умови здійснення ним невід’ємних поліпшень не менше як на 25% ринкової вартості майна за згодою орендодавця, чого у цій ситуації також не було здійснено.

Суд повністю погодився з доводами прокурора, визнав недійсним договір купівлі-продажу та скасував державну реєстрацію права приватної власності за особою на нежитлові приміщення площею 67,2 кв м вартістю 542 тис грн.

Рішення набрало законної сили, відтак нерухомість буде повернуто громаді Нового Роздолу.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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