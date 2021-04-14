Через виверження вулкану на карибському острові закінчується питна вода Суспільство | 14-04-2021, 08:17 0 80 На карибському острові Сент-Вінсент, де сталося виверження вулкану, закінчується питна вода.



Джерело: Прем'єр-міністр Ральф Гонсалвес, цитує The Guardian



Деталі: Проблеми з питною водою виникли, оскільки викиди попелу забруднюють залишки водних запасів.



Влада повідомила, що для відновлення острова знадобляться сотні мільйонів доларів.



Світовий банк виділив уряду Сент-Вінсента 20 млн доларів у рамках програми безвідсоткового фінансування допомоги при виникненні катастроф.



Урядовці повідомляють, що через виверження вулкану з півночі острова евакуювали від 16 до 20 тисяч людей, понад 3 тисячі з яких перебуває у понад 80 урядових притулках.



Проте є люди, які, незважаючи на небезпеку, відмовляються залишати поселення біля вулкану і не реагують на заклики евакуюватися.



Передісторія:



Карибський острів Сент-Вінсент вкрився попелом після виверження вулкану, з місця події евакуювали близько 16 тисяч людей.

