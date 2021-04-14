У Києві оголосили штормове попередження через туман Суспільство | 14-04-2021, 08:20 0 77 Вночі та вранці 14 квітня у Києві буде туманно, з видимістю 200-500 м.



Джерело: КМДА з посиланням на Український гідрометцентр



Деталі: Через туман у столиці оголосили 1 рівень небезпечності, жовтий.



Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких порад:



знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.