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У Києві оголосили штормове попередження через туман
|Суспільство | 14-04-2021, 08:20
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|Вночі та вранці 14 квітня у Києві буде туманно, з видимістю 200-500 м.
Джерело: КМДА з посиланням на Український гідрометцентр
Деталі: Через туман у столиці оголосили 1 рівень небезпечності, жовтий.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися таких порад:
знизити швидкість руху;
при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
уникати різких маневрів на дорозі.
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