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Доба в ООС: один український військовий загинув і троє поранених
|Суспільство | 14-04-2021, 08:52
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|За добу 13 квітня було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, внаслідок чого один боєць ЗСУ загинув і троє отримали поранення.
Джерело: Штаб ООС
Деталі: Зокрема, неподалік населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, а біля селищ Зайцеве та Катеринівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У передмісті населеного пункту Майорськ БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснив скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям.
Поблизу селища Первомайське російські окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів за минулу добу 3 військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення. Воїнам надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Станом на 7 годину ранку 14 квітня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Світлодарськ ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з автоматичних станкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.
Передісторія:
12 квітня в районі операції Об'єднаних сил на сході України бойовики здійснили 15 обстрілів і 2 дистанційних мінування, застрелили одного українського бійця, до 7 ранку 13 квітня вони здійснили один обстріл і скинули гранати безпілотниками – вбили одного бійця і поранили ще двох.
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