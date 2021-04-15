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Як перевірити, що вами придбано: легальний товар чи товар сумнівного походження
|Суспільство | 14-04-2021, 12:15
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що споживачі мають можливість за допомогою сервісу Електронний кабінет платника перевірити достовірність виданого їм фіскального чека за посиланням: cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check.
Фіскальний касовий чек на товари (послуги) – розрахунковий документ/електронний розрахунковий документ, створений у паперовій та/або електронній формі, РРО або ПРРО при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги).
Одним із обов’язкових реквізитів фіскального касового чека є, зокрема, фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека, дата (день, місяць, рік) видачі чека (для традиційних РРО час) та номер чека, які зазначаються в рядку 24 чека.
Для пошуку та перегляду фіскального касового чека необхідно ввести фіскальний номер РРО, дату видачі чека (для традиційних РРО час) та номер чека.
У разі відсутності фіскального чека суб’єктом господарювання може бути надісланий лист з повідомленням про його відсутність до ДПС. До такого повідомлення необхідно додати копію чека, який не знайдено.
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