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У Червонограді двом втікачам з-під варти повідомлено про підозру
|Суспільство | 14-04-2021, 12:16
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За процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям Червонограда за втечу з місця позбавлення волі, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.393 КК України).
Встановлено, що 8 квітня цього року два раніше судимих чоловіки, які перебувають у попередньому ув’язненні, були доставлені конвойним нарядом до суду для участі в черговому судовому засіданні, скоїли втечу із загальної камери зі спеціального автомобіля «Форд-Транзит».
Однак, завдяки невідкладно вжитими заходами правоохоронцями втікачів одразу було затримано.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Червоноградського районного відділу ГУ НП у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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