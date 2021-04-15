У Червонограді двом втікачам з-під варти повідомлено про підозру Суспільство | 14-04-2021, 12:16 0 206

За процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям Червонограда за втечу з місця позбавлення волі, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.393 КК України).

Встановлено, що 8 квітня цього року два раніше судимих чоловіки, які перебувають у попередньому ув’язненні, були доставлені конвойним нарядом до суду для участі в черговому судовому засіданні, скоїли втечу із загальної камери зі спеціального автомобіля «Форд-Транзит».



Однак, завдяки невідкладно вжитими заходами правоохоронцями втікачів одразу було затримано.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Червоноградського районного відділу ГУ НП у Львівській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури



