На Галицькій митниці стартувала комплексна антикорупційна перевірка працівників Суспільство | 14-04-2021, 12:25 0 123

Галицька митниця Держмитслужби виводить поза штат увесь особовий склад управління забезпечення протидії митним правопорушенням з метою його подальшої перевірки на доброчесність та некорупційність.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Галицької митниці Андрій Колобродов.

«У зв’язку з останніми резонансними подіями в пункті пропуску «Краківець-Корчова», де польські митники в конструктивних порожнинах авто виявили 24 тис. пачок цигарок, що перевезли через українсько-польський кордон з приховуванням від митного контролю, вважаю, що треба провести комплексну перевірку доброчесності працівників Галицької митниці. Тому ухвалив рішення здійснити реорганізацію управління забезпечення протидії митним правопорушенням. Наразі весь його особовий склад виведено поза штат. Вже скоро ми перевіримо кожного митника на доброчесність, і ті з них, хто цю перевірку не пройде, не будуть допущені до подальшої роботи», - наголосив Андрій Колобродов.

Також у Галицькій митниці порушено дисциплінарні провадження стосовно працівників митного поста «Яворів» за фактом незаконного переміщення сигарет.

«Під час дисциплінарних проваджень працівників відсторонено від виконання посадових обов’язків. За результатами перевірки будемо приймати кадрові рішення. Справу беру під особистий контроль та інформуватиму громадськість про її подальше просування. Кадрова політика Галицької митниці базуватиметься на трьох пріоритетах – доброчесність та некорупційність працівників, їх фаховість та високий рівень службової дисципліни», - заявив Андрій Колобродов.

