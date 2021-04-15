На мільйон: співробітники Галицької митниці викрили схему незаконного ввезення товарів в Україну Суспільство | 14-04-2021, 12:36 0 325



З метою уникнення сплати митних платежів у повному обсязі «підприємці» в п’ять разів здешевили вартість двигунів до човнів відомого світового виробника.

Днями в пункт пропуску «Краківець-Корчова», що на Львівщині, прибула вантажівка під керуванням громадянина України. Згідно з поданими до митного контролю документами, мешканець Волині, разом з іншими товарами, перевозив десять двигунів внутрішнього згорання. Продавцем, відправником та виробником двигунів була зазначена компанія у Німеччині, одержувачем – українське підприємство. Заявлена вартість товарів, за курсом Нацбанку України, становить майже 180 тис. гривень. Однак, під час огляду переміщуваного товару працівники митниці виявили на двигунах маркування відомого американського виробника. Для перевірки цієї інформації митники негайно скерували запит до виробника двигунів.



Згодом працівникам митниці стало відомо, що відправником двигунів є відома компанія із США (Michigan motorz), одержувачем - підприємство на території Німеччини, а реальна вартість двигунів становить більше мільйона гривень, або 35,9 тис. доларів.



Відтак згадана німецька компанія намагалася перемістити двигуни через митний кордон України шляхом подання до митного органу документів, що містять неправдиві відомості щодо виробника та вартості товару.



Однак, незаконна оборудка була викрита працівниками Галицької митниці, за цим фактом складено протокол за ст.483 Митного кодексу України. (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю)

Двигуни вилучено, матеріали по справі скерують до суду.

