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ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ ЗАТРИМАЛИ ГРОМАДЯНИНА ТУРЕЧЧИНИ
|Суспільство | 14-04-2021, 12:38
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Незаконно потрапити до Польщі мав на меті громадянин Туреччини.
Правопорушника, який перебував у прикордонні без документів, затримали на Львівщині. За інформацією дільничного інспектора відділу «Краківець», на пошуки невідомого, який рухався в бік кордону, висунулась група реагування. На вказаному напрямку військовослужбовці затримали чоловіка, який назвався громадянином Туреччини. У ході опитування він визнав намір незаконно перетнути українсько-польський кордон.
Правопорушника затримано в адміністративному порядку. Після встановлення особи буде притягнуто до відповідальності за ст.204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
За три місяці 2021 року, прикордонниками Львівського загону було затримано майже 40 громадян Туреччини за Незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України.
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