   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 15/04/2021 У будинку на вул. Саксаганського, 11 замінили дерев’яні вітрини на пластикові і пошкодили фасад: у мерії готують звернення в поліцію...>> Інспекція ДАБК виявила ще два об’єкти, де ведеться самочинне будівництво: мешканцям радять бути обачними при купівлі нерухомості...>> SoftServe поділилась результатами дослідження щодо трансформації освітнього процесу в онлайн-формат у вишах...>> Завдяки прокуратурі суд постановив стягнути до бюджету Дрогобицької міськради понад 432 тис грн...>> Обласна рада затвердила склад тимчасової контрольної комісії, яка перевірятиме будівництво сільських амбулаторій...>> ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ДОЛУЧИЛИСЬ ДО БЛАГОРОДНОЇ СПРАВИ...>> За результатами позовної роботи юристів податкової до бюджетів Львівщини надійшло 5,82 млн грн...>> Платники податків міста Львова за січень – березень 2021 року отримали 8022 адміністративних послуг...>> До уваги викладачів-репетиторів!...>> Населення області застерігають від спалювання сухої рослинності, - ухвалено звернення...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
В середній школі в США сталася стрілянина, є загиблий...
13-04-2021, 08:26  >>> 
Студент та школяр забили безпритульних до смерті: суд виніс вирок у резонансній справі...
09-04-2021, 18:02  >>> 
У Нігерії бойовики штурмували тюрму, втекли майже 2 тисячі в’язнів...
06-04-2021, 09:21  >>> 
   Здоров'яЗдоров
За добу коронавірус забрав життя майже 13 тисяч людей...
14-04-2021, 08:38  >>> 
Експерти випробовують змішування вакцин при щепленнях проти COVID...
14-04-2021, 08:24  >>> 
Україна опустилася на 16 місце у світі за поширенням COVID-19...
13-04-2021, 08:34  >>> 

Населення області застерігають від спалювання сухої рослинності, - ухвалено звернення

Суспільство | 14-04-2021, 13:24Коментарів: 0 0 Переглядів: 207 207    
Об’єднана звітність з єдиного внеску та ПДФО
Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з 1 квітня 2021 року платники податків подають об’єднану звітність з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Розрахунок). Такий Розрахунок подається щокварталу, протягом 40 календарних днів, що настає за останнім календарним днем звітного кварталу. Форма та Порядок заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 №4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску і Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року №111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 року №773). 
Інформуємо, що до складу Розрахунку входять 6 додатків, які є невід’ємною його частиною, і подаються до контролюючого органу у складі такого Розрахунку. Заповнення показників у Розрахунку та додатках здійснюється з розбивкою по місяцях звітного кварталу.
Цьогоріч останній день подання Розрахунку за 1 квартал 2021 року для платників податків буде 11 травня 2021 року.
Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби України https://t.me/tax_gov_ua
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»
   Новини по темі: Суспільство
Завдяки прокуратурі суд постановив стягнути до бюджету Дрогобицької міськради понад 432 тис грн...
14-04-2021, 15:18  >>> 
Обласна рада затвердила склад тимчасової контрольної комісії, яка перевірятиме будівництво сільських амбулаторій...
14-04-2021, 14:17  >>> 
ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ДОЛУЧИЛИСЬ ДО БЛАГОРОДНОЇ СПРАВИ...
14-04-2021, 13:28  >>> 
За результатами позовної роботи юристів податкової до бюджетів Львівщини надійшло 5,82 млн грн...
14-04-2021, 13:27  >>> 
Платники податків міста Львова за січень – березень 2021 року отримали 8022 адміністративних послуг...
14-04-2021, 13:26  >>> 
До уваги викладачів-репетиторів!...
14-04-2021, 13:25  >>> 
Населення області застерігають від спалювання сухої рослинності, - ухвалено звернення...
14-04-2021, 13:24  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі і ночі: записи розмов бойовиків, світ про РФ...
12-04-2021, 11:10  >>> 
Головні новини четверга і ночі: арешт брата Вовка, США про Україну...
09-04-2021, 09:18  >>> 
Головні новини середи і ночі: підозра братові Вовка, Росія та ОРДЛО в ТКГ...
08-04-2021, 10:26  >>> 
   ПолітикаПолітика
Боррель і Блінкен обговорили нарощення російських військ на кордонах України...
14-04-2021, 08:46  >>> 
Швеція звинувачує Росію в кібератаках на федерацію спорту...
14-04-2021, 08:40  >>> 
МОН змусило видавництво переробити мапу України без Криму в підручниках історії...
14-04-2021, 08:22  >>> 
   Діловий світДіловий світ
NASA вдруге відкладає перший політ вертольота на Марсі...
14-04-2021, 08:20  >>> 
Нові акценти: Компанії Mastercard та Visa підтримали звернення ПриватБанк, Ощадбанк і Райффайзен Банк Аваль щодо врегулювання питання розміру комісії інтерчейндж та за еквайринг...
13-04-2021, 10:30  >>> 
У роботі Facebook та Instagram стався збій...
09-04-2021, 09:00  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Завдяки прокуратурі суд постановив стягнути до бюджету Дрогобицької міськради понад 432 тис грн...
14-04-2021, 15:18  >>> 
Обласна рада затвердила склад тимчасової контрольної комісії, яка перевірятиме будівництво сільських амбулаторій...
14-04-2021, 14:17  >>> 
ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ДОЛУЧИЛИСЬ ДО БЛАГОРОДНОЇ СПРАВИ...
14-04-2021, 13:28  >>> 
   ВладаВлада
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
   КультураКультура
Призначили тимчасову директорку Українського культурного фонду...
01-04-2021, 09:11  >>> 
Помер відомий піаніст, володар 23 "Греммі" Чик Коріа...
12-02-2021, 08:37  >>> 
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько...
02-02-2021, 01:34  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
20:49 У будинку на вул. Саксаганського, 11 замінили дерев’яні вітрини на пластикові і пошкодили фасад: у мерії готують звернення в поліцію
20:48 Інспекція ДАБК виявила ще два об’єкти, де ведеться самочинне будівництво: мешканцям радять бути обачними при купівлі нерухомості
20:45 SoftServe поділилась результатами дослідження щодо трансформації освітнього процесу в онлайн-формат у вишах
15:18 Завдяки прокуратурі суд постановив стягнути до бюджету Дрогобицької міськради понад 432 тис грн
14:17 Обласна рада затвердила склад тимчасової контрольної комісії, яка перевірятиме будівництво сільських амбулаторій
13:28 ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ДОЛУЧИЛИСЬ ДО БЛАГОРОДНОЇ СПРАВИ
13:27 За результатами позовної роботи юристів податкової до бюджетів Львівщини надійшло 5,82 млн грн
13:26 Платники податків міста Львова за січень – березень 2021 року отримали 8022 адміністративних послуг
13:25 До уваги викладачів-репетиторів!
13:24 Населення області застерігають від спалювання сухої рослинності, - ухвалено звернення

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования