Платники податків міста Львова за січень – березень 2021 року отримали 8022 адміністративних послуг Суспільство | 14-04-2021, 13:26 0 174

За січень – березень 2021 року працівниками Львівської державної податкової інспекції надано 8022 адміністративних послуг (у березні – 3293), в тому числі Центром обслуговування платників - 5814 адміністративних послуги (у березні – 2460), в електронній формі – 2208 послуг (у березні - 833). Платники податків звертались за отриманням таких адміністративних послуг:

- видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 4186, в т.ч. у березні - 1794;

- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 619, в т.ч. у березні - 319;

- реєстрація реєстратора розрахункових операцій – за січень – березень 2021 року - 877, (у березні – 337), в тому числі Центром обслуговування платників - 282 (у березні - 126) адміністративних послуг, в електронній формі - 595 (у березні - 211).

- реєстрація книги обліку розрахункових операцій – за січень – березнь 2021 року - 1664, (у березні – 607), в тому числі Центром обслуговування платників - 678 (у березні – 221) адміністративних послуг, в електронній формі - 986 (у березні - 386).

- реєстрація розрахункових книжок – за січень – березень 2021 року - 674, (у березні – 236), в тому числі Центром обслуговування платників - 47 (у березні – 0) адміністративних послуг, в електронній формі - 627 (у березні - 236).

Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.

Нагадуємо, що надання адміністративних та інших послуг суб’єктам звернень в Центрах обслуговування платників ГУ ДПС у Львівській області відбувається з врахуванням обмежень, встановлених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.



