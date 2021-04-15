За результатами позовної роботи юристів податкової до бюджетів Львівщини надійшло 5,82 млн грн Суспільство | 14-04-2021, 13:27 0 195

Станом на 01.04.2021 на розгляді у судах різних інстанцій знаходилось 2051 справа на суму 6 715,34 млн.грн. Справ, порушених у цьому році, 238 на суму 335,1 млн. грн.



Впродовж січня-березня 2021 року у справах, що знаходились на розгляді за участю ГУ ДПС у Львівській області, надійшло 5,82 млн грн.