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За результатами позовної роботи юристів податкової до бюджетів Львівщини надійшло 5,82 млн грн
|Суспільство | 14-04-2021, 13:27
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Станом на 01.04.2021 на розгляді у судах різних інстанцій знаходилось 2051 справа на суму 6 715,34 млн.грн. Справ, порушених у цьому році, 238 на суму 335,1 млн. грн.
Впродовж січня-березня 2021 року у справах, що знаходились на розгляді за участю ГУ ДПС у Львівській області, надійшло 5,82 млн грн.
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