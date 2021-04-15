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ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ДОЛУЧИЛИСЬ ДО БЛАГОРОДНОЇ СПРАВИ
|Суспільство | 14-04-2021, 13:28
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Сьогодні вранці прикордонники відділу «Яблунівка» Мукачівського загону здали кров для потребуючих. Долучитися до благородної справи військовослужбовців спонукало прохання медпрацівників Хустської центральної лікарні ім. Віцинського О.П.
В умовах коронавірусної пандемії у цьому медзакладі виник дефіцит крові та її компонентів для потреб пацієнтів .
Прикордонники радо відгукнулись на заклик медиків, адже чітко усвідомлюють, що переливання крові рятує життя і допомагає одужати багатьом людям.
Після проходження необхідного медичного обстеження та зібраного лікарями повного анамнезу охоронці кордону отримали дозвіл на здачу крові.
Варто зауважити, що регулярна здача крові – це профілактика захворювань серцевосудинної системи, атеросклерозу, подагри, порушень функції печінки. Донорство - справа вельми відповідальна і необхідна для суспільства.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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