Обласна рада затвердила склад тимчасової контрольної комісії, яка перевірятиме будівництво сільських амбулаторій Суспільство | 14-04-2021, 14:17 0 127





Тимчасова контрольна комісія обласної ради перевірить стан будівництва та оснащення сільських амбулаторій, які зводяться на Львівщині в рамках реалізації державної програми «Доступна медицина». Таке рішення прийняли обласні депутати 13 квітня під час сесійного засідання.







Державна програма «Доступна медицина», стартувала в Україні у 2018 році. У Львівській області до 2021 року планували ввести в експлуатацію 43 амбулаторії сімейної медицини, збудованих за уніфікованими проєктами. Мережа медичних закладів мала б охопити всю територію Львівщини, та зробити доступними якісні медичні послуги для мешканців.







За даними львівської обласної державної адміністрації, станом на початок 2021 року, із передбачених програмою 43 амбулаторій, здані в експлуатацію лише 18.



Тимчасова контрольна комісія обласної ради проаналізує якість виконання будівельних робіт, а також рівень оснащення кожної амбулаторії.За результатами перевірки, члени контрольної комісії підготують та нададуть на розгляд Львівської обласної ради звіт про терміни спорудження кожного медичного закладу, доцільність використання коштів, а також перспективи цільового використання споруд в кожній з громад.



До складу тимчасової комісії увійшли представники різних фракцій обласної ради.



Головою комісії обрано першого заступника голови ЛОР Євгенія Гірника.







Депутати, які визначені членами комісії: Анна Ярмола, Роман Дмитришин, Тарас Чолій, Юрій Доскіч, Володимир Кирилич, Ярослав Пелиховський, Роман Филипів, Леся Кобецька, Галина Чорна.







Раніше члени постійних комісій з питань охорони здоров’я та материнства, з питань розвитку місцевого самоврядування та з питань інженерного, ЖКГ, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу на спільному засіданні ініціювали перевірку та запропонували на розгляд сесії рішення про створення контрольної комісії.