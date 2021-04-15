   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 15/04/2021 У будинку на вул. Саксаганського, 11 замінили дерев’яні вітрини на пластикові і пошкодили фасад: у мерії готують звернення в поліцію...>> Інспекція ДАБК виявила ще два об’єкти, де ведеться самочинне будівництво: мешканцям радять бути обачними при купівлі нерухомості...>> SoftServe поділилась результатами дослідження щодо трансформації освітнього процесу в онлайн-формат у вишах...>> Завдяки прокуратурі суд постановив стягнути до бюджету Дрогобицької міськради понад 432 тис грн...>> Обласна рада затвердила склад тимчасової контрольної комісії, яка перевірятиме будівництво сільських амбулаторій...>> ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ДОЛУЧИЛИСЬ ДО БЛАГОРОДНОЇ СПРАВИ...>> За результатами позовної роботи юристів податкової до бюджетів Львівщини надійшло 5,82 млн грн...>> Платники податків міста Львова за січень – березень 2021 року отримали 8022 адміністративних послуг...>> До уваги викладачів-репетиторів!...>> Населення області застерігають від спалювання сухої рослинності, - ухвалено звернення...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
В середній школі в США сталася стрілянина, є загиблий...
13-04-2021, 08:26  >>> 
Студент та школяр забили безпритульних до смерті: суд виніс вирок у резонансній справі...
09-04-2021, 18:02  >>> 
У Нігерії бойовики штурмували тюрму, втекли майже 2 тисячі в’язнів...
06-04-2021, 09:21  >>> 
   Здоров'яЗдоров
За добу коронавірус забрав життя майже 13 тисяч людей...
14-04-2021, 08:38  >>> 
Експерти випробовують змішування вакцин при щепленнях проти COVID...
14-04-2021, 08:24  >>> 
Україна опустилася на 16 місце у світі за поширенням COVID-19...
13-04-2021, 08:34  >>> 

Завдяки прокуратурі суд постановив стягнути до бюджету Дрогобицької міськради понад 432 тис грн

Суспільство | 14-04-2021, 15:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 145 145    

Господарським судом Львівської області задоволено позовну заяву органів прокуратури Львівщини до одного з ТзОВ про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки площею 14 га та вартістю більше 17 млн грн у Бориславі на вул.Братів Лисиків, а також про стягнення коштів за користування нею.

Оскільки товариство систематично не здійснювало оплату за користування спірною земельною ділянкою, суд постановив розірвати договір оренди земельної ділянки, повернути її територіальній громаді Борислава та стягнути до бюджету Дрогобицької міської ради понад 432 тис грн заборгованої орендної плати.

Після набрання судовим рішенням законної сили, органи прокуратури забезпечуватимуть його реальне виконання.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
   Новини по темі: Суспільство
Завдяки прокуратурі суд постановив стягнути до бюджету Дрогобицької міськради понад 432 тис грн...
14-04-2021, 15:18  >>> 
Обласна рада затвердила склад тимчасової контрольної комісії, яка перевірятиме будівництво сільських амбулаторій...
14-04-2021, 14:17  >>> 
ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ДОЛУЧИЛИСЬ ДО БЛАГОРОДНОЇ СПРАВИ...
14-04-2021, 13:28  >>> 
За результатами позовної роботи юристів податкової до бюджетів Львівщини надійшло 5,82 млн грн...
14-04-2021, 13:27  >>> 
Платники податків міста Львова за січень – березень 2021 року отримали 8022 адміністративних послуг...
14-04-2021, 13:26  >>> 
До уваги викладачів-репетиторів!...
14-04-2021, 13:25  >>> 
Населення області застерігають від спалювання сухої рослинності, - ухвалено звернення...
14-04-2021, 13:24  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі і ночі: записи розмов бойовиків, світ про РФ...
12-04-2021, 11:10  >>> 
Головні новини четверга і ночі: арешт брата Вовка, США про Україну...
09-04-2021, 09:18  >>> 
Головні новини середи і ночі: підозра братові Вовка, Росія та ОРДЛО в ТКГ...
08-04-2021, 10:26  >>> 
   ПолітикаПолітика
Боррель і Блінкен обговорили нарощення російських військ на кордонах України...
14-04-2021, 08:46  >>> 
Швеція звинувачує Росію в кібератаках на федерацію спорту...
14-04-2021, 08:40  >>> 
МОН змусило видавництво переробити мапу України без Криму в підручниках історії...
14-04-2021, 08:22  >>> 
   Діловий світДіловий світ
NASA вдруге відкладає перший політ вертольота на Марсі...
14-04-2021, 08:20  >>> 
Нові акценти: Компанії Mastercard та Visa підтримали звернення ПриватБанк, Ощадбанк і Райффайзен Банк Аваль щодо врегулювання питання розміру комісії інтерчейндж та за еквайринг...
13-04-2021, 10:30  >>> 
У роботі Facebook та Instagram стався збій...
09-04-2021, 09:00  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Завдяки прокуратурі суд постановив стягнути до бюджету Дрогобицької міськради понад 432 тис грн...
14-04-2021, 15:18  >>> 
Обласна рада затвердила склад тимчасової контрольної комісії, яка перевірятиме будівництво сільських амбулаторій...
14-04-2021, 14:17  >>> 
ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ДОЛУЧИЛИСЬ ДО БЛАГОРОДНОЇ СПРАВИ...
14-04-2021, 13:28  >>> 
   ВладаВлада
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес...
06-01-2021, 02:18  >>> 
   КультураКультура
Призначили тимчасову директорку Українського культурного фонду...
01-04-2021, 09:11  >>> 
Помер відомий піаніст, володар 23 "Греммі" Чик Коріа...
12-02-2021, 08:37  >>> 
Зеленський призначив стипендії діячам культури: у списку поет Василь Голобородько...
02-02-2021, 01:34  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
20:49 У будинку на вул. Саксаганського, 11 замінили дерев’яні вітрини на пластикові і пошкодили фасад: у мерії готують звернення в поліцію
20:48 Інспекція ДАБК виявила ще два об’єкти, де ведеться самочинне будівництво: мешканцям радять бути обачними при купівлі нерухомості
20:45 SoftServe поділилась результатами дослідження щодо трансформації освітнього процесу в онлайн-формат у вишах
15:18 Завдяки прокуратурі суд постановив стягнути до бюджету Дрогобицької міськради понад 432 тис грн
14:17 Обласна рада затвердила склад тимчасової контрольної комісії, яка перевірятиме будівництво сільських амбулаторій
13:28 ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ДОЛУЧИЛИСЬ ДО БЛАГОРОДНОЇ СПРАВИ
13:27 За результатами позовної роботи юристів податкової до бюджетів Львівщини надійшло 5,82 млн грн
13:26 Платники податків міста Львова за січень – березень 2021 року отримали 8022 адміністративних послуг
13:25 До уваги викладачів-репетиторів!
13:24 Населення області застерігають від спалювання сухої рослинності, - ухвалено звернення

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования