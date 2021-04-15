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Завдяки прокуратурі суд постановив стягнути до бюджету Дрогобицької міськради понад 432 тис грн
|Суспільство | 14-04-2021, 15:18
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Господарським судом Львівської області задоволено позовну заяву органів прокуратури Львівщини до одного з ТзОВ про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки площею 14 га та вартістю більше 17 млн грн у Бориславі на вул.Братів Лисиків, а також про стягнення коштів за користування нею.
Оскільки товариство систематично не здійснювало оплату за користування спірною земельною ділянкою, суд постановив розірвати договір оренди земельної ділянки, повернути її територіальній громаді Борислава та стягнути до бюджету Дрогобицької міської ради понад 432 тис грн заборгованої орендної плати.
Після набрання судовим рішенням законної сили, органи прокуратури забезпечуватимуть його реальне виконання.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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